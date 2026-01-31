Dove si guida a destra? La mappa dei Paesi che vanno contromano

Questa mattina si fa un po’ di chiarezza sulla guida a destra e a sinistra nel mondo. In alcuni Paesi, infatti, si guida con il volante a destra e si percorre la corsia di sinistra, come in Regno Unito, Giappone e Australia. In Italia, e nella maggior parte dei paesi europei, invece, si guida a destra, con il volante a sinistra e la corsia di destra. Circa il 30% degli automobilisti nel mondo naviga in modo diverso da come siamo abituati a casa nostra. È una differenza che può creare confus

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi al mondo, il conducente siede alla sinistra della vettura, e la marcia avviene nella corsia di destra. Una prassi assodata che però vale solamente per il 70% degli automobilisti al mondo. Esiste infatti un restante 30% che guida "contromano" rispetto ai nostri standard, quindi con il conducente seduto sul sedile anteriore destro e marcia nella corsia più libera a sinistra. Una differenza che causa non pochi grattacapi sia in fase di produzione delle vetture, sia per i viaggiatori che si possono ritrovare a guidare in maniera totalmente diversa rispetto a come sono sempre stati abituati, e che diventa critica in alcune particolari zone di confine, dove per agevolare l'inversione del senso di marcia vengono allestiti incroci speciali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove si guida a destra? La mappa dei Paesi che vanno "contromano" Approfondimenti su Paesi Guida Nord che corre, sud che spiazza: la mappa dei 15 ospedali dove curarsi meglio in Italia Nella biblioteca dei conservatori, dove la destra si racconta attraverso i suoi libri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Paesi Guida Argomenti discussi: Tom by TomTom, il nuovo copilota digitale pensato per la guida di tutti i giorni; Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Concorso Guida Turistica: strage alla prova scritta, supera l’esame solo il 2% - Attesa per orale e tecnico-pratica; Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL. Daniele Ferrero guida Venchi dal 1998: crescita in oltre 70 Paesi, format Chocogelateria, retail premium e governance globale orientata al cliente. - facebook.com facebook All’attesissimo esame per guida turistica sono stati bocciati quasi tutti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.