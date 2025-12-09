Nord che corre sud che spiazza | la mappa dei 15 ospedali dove curarsi meglio in Italia
Quali sono gli ospedali dove ci si cura meglio in Italia? A rispondere è il Programma nazionale esiti 2025, un’analisi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) presentata al ministero della Salute. Il rapporto ha esaminato l’attività del 2024 di 1.117 strutture tra pubbliche e private, usando 218 criteri per misurare la qualità delle cure. Quest’anno sono 15 gli ospedali che hanno ottenuto valutazioni alte o molto alte in almeno 6 aree cliniche. Importante: non si tratta di una classifica, ma di una mappa delle eccellenze distribuite sul territorio. L’ordine in cui vengono presentate le strutture è casuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
