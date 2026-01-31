La Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo che colpisce ancora Cuba, dopo il Venezuela. Il governo americano dichiara che l’Avana rappresenta una “minaccia insolita e straordinaria” per la sicurezza e la politica estera degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato la responsabilità di proteggere gli interessi nazionali con questa mossa.

Dopo il Venezuela, è la volta di Cuba. “Come Presidente degli Stati Uniti, ho l’imperativo di proteggere la sicurezza nazionale e la politica estera di questo Paese”, inizia così un ordine esecutivo della Casa Bianca nel quale si dichiara che L’Avana rappresenta una “minaccia insolita e straordinaria . per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti”. Nell’ordine si accusa Cuba di “allinearsi e fornire supporto a numerosi paesi ostili, gruppi terroristici transnazionali e attori malvagi avversi agli Stati Uniti”, tra cui Russia, Cina e Iran e di fornire “assistenza in materia di difesa, intelligence e sicurezza agli avversari nell’emisfero occidentale” e di violare i diritti umani dei suoi cittadini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo il Venezuela, Cuba: l’Impero colpisce ancora

Approfondimenti su Venezuela Cuba

La storia recente mostra come eventi inaspettati possano cambiare il corso degli avvenimenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Venezuela Cuba

Argomenti discussi: Dopo il Venezuela c’è Cuba nel mirino degli Usa per un cambio di regime; Cuba dichiara lo stato di guerra in risposta alle minacce di Trump; Dopo Venezuela e Groenlandia, Trump dirotta su Cuba; Cuba sotto assedio. Dopo l'attacco al Venezuela, Trump tenta di strangolare l'isola caraibica lasciandola al buio (A.P.).

Le Americhe di Trump: dopo il Venezuela, toccherà a Cuba?L’inflazione galoppante. La crisi energetica. L’embargo dagli Usa. L’economia dell’isola si regge su equilibri sempre più instabili. E ora ecco anche la caduta dell’alleato Maduro e le minacce di Trum ... tpi.it

Cuba nel mirino di Donald Trump: il prossimo obiettivo dopo il VenezuelaLa politica estera di Donald Trump continua a muoversi su scala globale, tra sfoggio di potenza e diplomazia transazionale, senza apparenti limiti geografici. thesocialpost.it

Dopo aver chiuso i rubinetti dal Venezuela, la Casa Bianca annuncia dazi verso chi fornisce l'isola di petrolio. Gli esperti prevedono un effetto catastrofico, con la paralisi dei servizi essenziali e la popolazione ridotta alla fame. "Gli Usa sono in mano a una cric - facebook.com facebook

#usa #venezuela La decisione segna una svolta dopo anni di sospensione, l’ultimo collegamento diretto era stato operato da American Airlines nel 2019 x.com