Si schianta con il parapendio e muore dopo il lancio dal Cornizzolo

Un uomo di 37 anni ha perso la vita a seguito di un incidente con il parapendio avvenuto a Suello, vicino al Cornizzolo. L’incidente, ancora sotto verifica, ha provocato la morte del pilota dopo il lancio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso sono state immediate. Questo episodio evidenzia i rischi connessi alle attività in quota e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.