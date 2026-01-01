Si schianta con il parapendio e muore dopo il lancio dal Cornizzolo
Un uomo di 37 anni ha perso la vita a seguito di un incidente con il parapendio avvenuto a Suello, vicino al Cornizzolo. L’incidente, ancora sotto verifica, ha provocato la morte del pilota dopo il lancio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso sono state immediate. Questo episodio evidenzia i rischi connessi alle attività in quota e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.
Un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente con il parapendio avvenuto a Suello. Secondo quanto riportato da LeccoToday, la chiamata ai soccorsi è scattata attorno alle 12.45 per uno schianto in via San Miro, non lontano dalla SS36.Il decollo dal Cornizzolo e lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
