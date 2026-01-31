Domani la Halley torna a giocare in casa, alla Palestra della Libertà, alle 18. I ragazzi di coach Trullo affrontano i Baskers Forlimpopoli, dopo aver perso all’andata in modo rocambolesco. Questa volta vogliono riscattarsi davanti ai tifosi, in una partita che promette di essere tutta un’altra storia.

Domani la Halley Matelica torna a giocare in casa (ore 18), nella nuova Palestra della Libertà, per affrontare i Baskers Forlimpopoli: all’andata i ragazzi di coach Antonio Trullo trovarono una vittoria a dir poco miracolosa, stavolta però sarà tutta un’altra musica di fronte al pubblico amico. "A Forlimpopoli riuscimmo a vincere con soli 6-7 giocatori a disposizione – ricorda Alessio Mazzotti –, stavolta abbiamo bisogno di una partita solida per cancellare il ko di Valdiceppo". Quella di domenica scorsa è stata per la Halley Matelica la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, dopo averne vinte nove delle prime dieci: una flessione tutto sommato fisiologica dopo una prima parte di stagione tutta col piede sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani alla Palestra della Libertà. Halley, contro Forlimpopoli per riscattare l’ultima sconfitta

