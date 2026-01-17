Domani la Roma femminile affronta il Sassuolo per recuperare la partita di campionato dopo l’interruzione di dicembre. La squadra di mister Rossettini, attualmente nona con 9 punti, cerca una vittoria per riscattare la recente sconfitta in Supercoppa e riprendere il cammino in Serie A femminile. L’incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di proseguire la stagione.

Dopo un lungo stop del campionato di Serie A femminile (l’ultima giornata disputata risale al weekend del 13-14 dicembre) è il momento di tornare in campo: la Roma di mister Rossettini se la vedrà con il Sassuolo a quota 9 punti in nona posizione in classifica. L’obiettivo è riscattare la recente sconfitta in Supercoppa e consolidare il vantaggio dalla Juventus seconda con un occhio proprio al derby d’Italia. Roma quasi perfetta, ma solo in campionato. L’incontro di domani 18 gennaio contro le neroverdi, valevole per la 10^ giornata del campionato, sarà un’occasione per la Roma di continuare l’ottimo percorso che finora in 9 partite ha visto una sola sconfitta con la Fiorentina in trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma femminile, domani arriva il Sassuolo per riscattare la sconfitta in Supercoppa

