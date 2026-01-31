Djokovic riscattato dai bookmakers ma Alcaraz resta il favorito per l’Australian Open secondo le ultime quote

Novak Djokovic torna a essere tra i favoriti nelle quote dei bookmaker, anche se gli scommettitori continuano a puntare su Alcaraz come possibile vincitore dell’Australian Open. Dopo settimane di incertezze, il tennista serbo si è ripreso la scena, anche se il favorito resta il giovane spagnolo. La corsa verso il primo Slam dell’anno è aperta e tutto può ancora succedere.

Novak Djokovic torna al centro dell’attenzione nel panorama del tennis mondiale, nonostante le incertezze che lo hanno accompagnato nelle settimane precedenti all’Australian Open. I bookmakers, dopo averlo sottovalutato nelle fasi iniziali del torneo, hanno corretto il tiro: la sua quota per vincere il titolo si è ridotta drasticamente, attestandosi tra il 3,30 e il 3,50, segno che la fiducia nel serbo si è rafforzata dopo il difficile percorso che lo ha portato in semifinale. Il match contro Jannik Sinner, deciso in cinque set con un’emozione che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ha riportato in primo piano la sua resilienza e la sua capacità di reagire anche in condizioni di stress fisico e mentale elevato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La finale degli Australian Open mette di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Djokovic cerca il record, Alcaraz vuole il titolo.

