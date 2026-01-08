Diretta gol Serie A | Adopo accorcia le distanze e fa 2-1 in Cremonese Cagliari

In occasione della 19ª giornata di Serie A, si segnala il gol di Adopo che porta la Cremonese sul 2-1 contro il Cagliari. Seguite con attenzione la cronaca live, i risultati e le sintesi delle partite in programma, tra cui Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Aggiornamenti in tempo reale e dettagli su ogni match sono disponibili per un quadro completo della giornata di calcio italiano.

