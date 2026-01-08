Diretta gol Serie A | Adopo accorcia le distanze e fa 2-1 in Cremonese Cagliari
In occasione della 19ª giornata di Serie A, si segnala il gol di Adopo che porta la Cremonese sul 2-1 contro il Cagliari. Seguite con attenzione la cronaca live, i risultati e le sintesi delle partite in programma, tra cui Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Aggiornamenti in tempo reale e dettagli su ogni match sono disponibili per un quadro completo della giornata di calcio italiano.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI CREMONESE CAGLIARI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
LIVE Cremonese-Cagliari 2-1 Serie A 2025/2026: Adopo accorcia per Cagliari - Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
