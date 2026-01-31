Diretta gol Serie A | Napoli Fiorentina 2-0 Gutierrez raddoppia con una magia!

Il Napoli batte la Fiorentina 2-0 e conquista tre punti importanti alla 23esima giornata di Serie A. Gutierrez segna il secondo gol con una splendida giocata, che fa esplodere lo stadio. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Napoli che ha preso in mano il gioco e ha portato a casa la vittoria. I tifosi sono felici e già sognano la prossima sfida.

