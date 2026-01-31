Diretta gol Serie A | inizia Cagliari Verona
Inizia la 23esima giornata di Serie A con la partita tra Cagliari e Verona. La sfida si gioca oggi, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica. Seguiamo la cronaca in tempo reale, con aggiornamenti su gol, occasioni e decisioni arbitrali.
Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Moviola Napoli Fiorentina, nessuna sanzione per la gomitata di Parisi a Vergara: l’episodio chiave della sfida di Serie A Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Cagliari Verona
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-1, gol di Vlasic e Prati! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Inizia la ripresa
Diretta gol Serie A LIVE: inizia Cagliari-Juventus!
Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite della 21ª giornata.
PRIMI GOL IN SERIE A #idrissi #seriea #calcioitaliano
Ultime notizie su Cagliari Verona
Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Sassuolo - Cremonese (1-0) Serie A 2025.
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Napoli! Diretta gol live score (oggi sabato 31 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 31 gennaio 2026, delle partite per la 23^ giornata in programma. ilsussidiario.net
Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Napoli-Fiorentina finisce 2-1, alle 20.45 Cagliari-VeronaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Napoli-Fiorentina finisce 2-1, alle 20.45 Cagliari-Verona ... tg24.sky.it
Serie A, in campo Cagliari-Verona: scaligeri in trasferta per cercare punti salvezza Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Segui la crona - facebook.com facebook
Serie A Cagliari Hellas Verona FC 22:45 S Sport 2 S Sport Plus @cengizuygur96 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.