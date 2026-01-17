Diretta gol Serie A LIVE | inizia Cagliari-Juventus!

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite della 21ª giornata. In questa sessione, trovi sintesi, tabellini, risultati, moviola e cronaca live di Cagliari-Juventus, Pisa-Atalanta e altre sfide fondamentali del campionato. Un servizio completo e affidabile per rimanere sempre aggiornato sugli appuntamenti più importanti della massima serie italiana.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: inizia Cagliari-Juventus! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: tris del Genoa contro il Cagliari, inizia Juventus Cremonese! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Cagliari 0-0, inizia la sfida! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights. Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 22^ giornata (oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono undici le partite che sabato 17 gennaio ci faranno compagnia per la 22^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

?? ASCOLTA LA DIRETTA DI Cagliari - Juventus | A Suon di Gol - Radio Super Sound

SERIE A | In campo Napoli-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.