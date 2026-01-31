Diretta gol Serie A | Berardi e l’autogol di Caracciolo decidono Pisa Sassuolo

Nel pomeriggio si è giocata la partita tra Pisa e Sassuolo, valida per la 23esima giornata di Serie A. La sfida si è decisa grazie a due episodi chiave: un gol di Berardi e un autogol di Caracciolo, che hanno permesso agli ospiti di portare a casa i tre punti. La partita è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti, e ha tenuto i tifosi incollati allo schermo fino all’ultimo minuto.

Nella partita valida per la 23esima giornata di Serie A, Berardi segna il gol che apre le danze per il Sassuolo.

