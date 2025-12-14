Gli studenti del Cannizzaro a lezione di Geopolitica | Diventi materia in tutte le scuole

Gli studenti del Cannizzaro hanno approfondito recentemente temi di geopolitica durante le lezioni di educazione civica, grazie alla docente Giusi Marchisotta. Un'occasione per ampliare la conoscenza su questioni internazionali, rendendo la materia parte integrante del percorso scolastico e stimolando un atteggiamento più consapevole nei confronti degli eventi globali.

