Devo informare la famiglia Poggi Garlasco l’annuncio a sorpresa di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone ha annunciato di voler informare la famiglia Poggi su alcuni dettagli legati al delitto di Garlasco. La criminologa è tornata a parlare del caso e della condanna definitiva di Alberto Stasi, che ha ucciso Chiara Poggi. La sua dichiarazione a sorpresa ha fatto discutere, alimentando nuove domande sulla vicenda ancora irrisolta.

Roberta Bruzzone è intervenuta nuovamente sul delitto di Garlasco e sulla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. In televisione la criminologa ha riferito di aver esaminato in modo approfondito gli atti processuali, con particolare attenzione alla perizia relativa alla camminata e ai movimenti attribuiti a Stasi. Secondo quanto dichiarato, dall'analisi emergerebbero ulteriori criticità rispetto alla versione fornita dall'ex fidanzato della vittima. Garlasco, le parole di Roberta Bruzzone a Quarto Grado. "Ci sono almeno due passaggi nel racconto di Stasi che sono impossibili" La criminologa Roberta Bruzzone anticipa a Quarto Grado lo studio che poi sottoporrà alla parte civile

