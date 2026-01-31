Dalle balere a Sanremo | così la Gen Z porta avanti la tradizione del liscio romagnolo

La musica tradizionale del liscio romagnolo si fa strada tra i giovani di oggi, anche se spesso non si tratta di una scelta consapevole. Per molti ragazzi, passare dalle balere alle serate di Sanremo sembra naturale, e il passo tra le due realtà non è così grande come si pensa. La tradizione resiste, anche tra le nuove generazioni, che continuano a portarla avanti senza troppi sforzi.

La GenZ ama il liscio romagnolo e non ha paura di gridarlo al mondo. Tra balere che risorgono, scuole di ballo e canto che tornano a riempirsi e format sempre nuovi, i nati sul finire degli anni Novanta riscoprono l'orgoglio delle radici trasformando il folklore in una scelta consapevole d'appartenenza. Con Dossier RiminiToday indaghiamo sulla rinascita di un genere capace di unire generazioni diverse nel segno dell'identità e della passione. Nottate in discoteca? No grazie: si balla facendo colazione o dopo pranzo. È la nuova movida dei giovani (e non solo) Il club ispirato a Zanza e quello in cui dovevi pesarti per entrare: le notti d'oro delle discoteche che hanno fatto la storia🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Sanremo GenZ

Il Capodanno a piazzale Kennedy si anima con la Liscio Street Parade, una festa dedicata al folklore romagnolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo GenZ

Argomenti discussi: Dalle balere a Sanremo: così il liscio romagnolo rinasce con la Gen Z; Chi è Welo, la voce urban dietro Emigrato: il jingle che farà ballare Sanremo 2026; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 ci farà ballare (e intanto fa il Boss in incognito in tv); Elettra Lamborghini e l’allenamento per Sanremo, il particolare che non sfugge. Tempi bui, vi farò ballare.

Dalle balere a Sanremo: così il liscio romagnolo rinasce con la Gen ZLa musica e il ballo simbolo della Romagna stanno vivendo una nuova stagione grazie all’interesse delle nuove generazioni. Tra scuole di ballo, festival e palchi nazionali, il liscio torna a essere un ... forlitoday.it

Stasera alle 21 e 15 dalla splendida cornice del teatro Ariston di Sanremo, la nuova #MilfBand che fa impazzire le ultra sessantenni in tutta la bassa padana risaie comprese, presenterà il nuovo pezzo che già sta spopolando nelle balere lungo Po. Dirige l’orc - facebook.com facebook