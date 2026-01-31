San Giovanni Bosco | il santo dei giovani celebrato il 31 gennaio

Il 31 gennaio si celebra San Giovanni Bosco, noto anche come Don Bosco, una figura importante nella Chiesa cattolica. La sua vita e il suo lavoro con i giovani sono al centro di questa giornata di ricordo. In molte città italiane, le celebrazioni coinvolgono messe, incontri e iniziative dedicate alla sua figura. Don Bosco è considerato un esempio di dedizione e amore verso i più giovani, e questa ricorrenza serve a ricordare il suo impegno quotidiano.

San Giovanni Bosco, noto anche come Don Bosco, è una figura centrale nella storia della Chiesa cattolica e un modello di santità per molti. Nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, in Piemonte, Giovanni Bosco è stato un sacerdote italiano che ha dedicato la sua vita all'educazione e alla cura dei giovani, specialmente quelli più poveri e disagiati. È stato canonizzato da papa Pio XI nel 1934 e la sua festa liturgica si celebra il 31 gennaio, giorno della sua morte avvenuta nel 1888. Chi era San Giovanni Bosco?. Giovanni Bosco nacque in una famiglia contadina e, fin da giovane, mostrò una particolare inclinazione per l'educazione e l'insegnamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su San Giovanni Bosco

Ultime notizie su San Giovanni Bosco

