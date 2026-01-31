Da Parigi 2025 a Melbourne 2026 | Sinner e lo spettro dello 0-40

Jannik Sinner si prende una sconfitta amara a Melbourne. Dopo aver avuto diverse opportunità, il giovane italiano non riesce a concretizzare le 18 palle break contro Djokovic. Alla fine, Nole sfrutta i momenti chiave e vince, lasciando Sinner con parecchi rimpianti. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca a Sinner, ancora alla ricerca di continuità sui grandi palcoscenici.

Jannik Sinner ripenserà a lungo alle 18 palle break sprecate ieri contro Novak Djokovic a Melbourne. Una partita dall’ esito amaro e inatteso, in cui Nole ha mostrato tutta la sua maestria nella gestione dei momenti decisivi, colpendo sempre al momento giusto. Dopo il ko, è inevitabile che restino delle scorie, legate soprattutto alla rimonta subita. Il simbolo di queste difficoltà è lo “0-40”, apparso in due momenti chiave: nel quinto game del secondo set e nel sesto del quinto parziale, entrambi subito dopo i break del serbo. A mancare sono stati lucidità e aggressività, ingredienti fondamentali che Sinner non ha saputo mettere in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

