Jannik Sinner lo spettro del ritiro agli Australian Open | Possono essere guai

Le recenti vicende nel mondo del tennis italiano evidenziano sfide e imprevisti, tra infortuni e preoccupazioni. Jannik Sinner si trova sotto osservazione per possibili problemi legati agli Australian Open, mentre Luciano Darderi, vittorioso, si confronta con un infortunio che lo costringe a interrompere la partita. Questi episodi testimoniano le difficoltà che gli atleti affrontano nel corso della stagione, tra impegno, salute e imprevisti.

Luciano Darderi vince, ma invece di esultare si piega in due dal dolore. Corre rapidamente dall’altro lato del campo, abbraccia Garin, si scusa con il pubblico e scappa verso gli spogliatoi: "Devo correre in bagno!", esclama davanti alle telecamere. Una scena surreale, simile a quella vissuta da Flavio Cobolli all’esordio: un mal di pancia improvviso che costringe i tennisti a improvvise soste toilette, prima di affrontare partite lunghe e impegnative. "Mi sono imbottito di pasticche, ma nel frattempo avevo perso troppi liquidi", racconta Darderi, esausto. E non è un caso isolato: anche Hugo Gaston ha dovuto arrendersi, sconfitto in due set da Jannik Sinner, dopo aver provato a calmare gli spasmi con farmaci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik

Jannik Sinner può tornare n.1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con Alcaraz

Sinner-Gaston 6-2, 6-1: Jannik avanza al secondo turno degli Australian Open con un set d'anticipo

Jannik Sinner e il kit per allenare la mente: Ce l'ho a casa. Lo uso a seconda di come mi sento

