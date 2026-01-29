vergara con quella faccia da cortile e da asfalto da ginocchia sbucciate e pallone spelacchiato

Questa notte il Napoli saluta la Champions con i segni di una squadra che ha dato tutto. I giocatori hanno indossato una maglia rattoppata, con le ginocchia sbucciate e il pallone spelacchiato. Chi ama questa squadra sa che passa le notti ad applaudire ragazzi che lottano con orgoglio, senza alibi, come le squadre di una volta.

Chi ama questa maglia, passa la notte ad applaudire questi ragazzi. Il Napoli saluta la Champions con addosso i rattoppi e sotto le brandine da campo, come certe squadre di una volta che non avevano alibi ma solo orgoglio. Antonio Vergara, con grandiosa e talentuosa insolenza, fa ammattire Cucurella. Si carica la squadra sulle spalle, non risparmia una goccia d’anima, la strizza fino all’ultimo respiro utile. Chi ama questa maglia passa la notte a pensare che non siamo usciti per inferiorità, ma per circostanze: quelle che il calcio non ti chiede se sei pronto ad affrontare. Il Chelsea, campione del mondo, passa subito in vantaggio su calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

