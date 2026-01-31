Da 85mila a 101mila posti il Monumental diventa maxi | il render
Lo stadio Monumental di Buenos Aires si prepara a crescere di nuovo. I lavori di ampliamento partiranno ad aprile e dureranno circa tre anni. Con un investimento di 83 milioni di euro, il nuovo anello renderà il campo capace di ospitare oltre 101mila spettatori, rispetto agli attuali 85mila. La ristrutturazione trasformerà il Monumental in uno degli impianti più grandi del continente.
Lo "Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti", casa del River Plate, sta per espandersi. L'impianto di Buenos Aires, 85mila posti, ospiterà oltre 101mila spettatori grazie ai lavori di costruzione di un nuovo anello che inizieranno ad aprile e dureranno circa 3 anni: di 83 milioni di euro il costo previsto dell'opera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su River Plate
River Plate, Monumental verso la storia: copertura totale e capienza da circa 100.000 posti! Il maxi progetto del club argentino per rendere lo stadio il più grande al mondo
Il River Plate si appresta a un importante progetto di ampliamento dello stadio Monumental, che potrà ospitare circa 100.
Il River Plate ha annunciato che il Monumental verrà ristrutturato. I lavori, che partiranno ad aprile se verranno superati gli ultimi step formali, prevedono la costruzione di una copertura e l’ampliamento della capienza dagli attuali 85mila spettatori a 101mila x.com
