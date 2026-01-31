Crisi Goldoni è mistero sulla nuova proprietà

La crisi alla Goldoni Keestrack si fa più complicata. Da mesi, i lavoratori e i sindacati aspettano notizie sulla nuova proprietà, ma ancora non si conosce chi prenderà il controllo dell’azienda di Migliarina. La situazione resta incerta e rischia di peggiorare se non si trova presto una soluzione.

Rischia di inasprirsi la vertenza della Goldoni Keestrack, dove da mesi, almeno dal settembre scorso, regna la più assoluta incertezza sulla nuova proprietà che dovrebbe subentrare per rilanciare la storica azienda di Migliarina. E rischia anche di non poter festeggiare i 100 anni che cadono quest’anno. Da mesi i 95 lavoratori rimasti attendono di sapere l’evoluzione circa i contatti per il passaggio di proprietà al Gruppo turco di cui a settembre era stato annunciato l’imminente acquisto. La Goldoni Keestrack, che ha già alle spalle due concordati per liquidazione, nel 2015 e nel 2020, ha aperto lo scorso 10 novembre la cassa integrazione straordinaria (Cigs) per cessazione di attività per un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

