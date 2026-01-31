La settimana si chiude tra notizie che passano in fretta, senza lasciare il tempo di riflettere. In mezzo a questo caos, ci sono comunque alcune scelte che fanno capire cosa sta cambiando davvero. Tendenze che prima sembravano piccole, ora diventano indicatori di qualcosa di più grande. Alla fine, sono questi piccoli segnali a raccontare cosa resta di questa corsa continua.

Cosa resta della settimana, quando il flusso delle notizie corre più veloce della capacità di fermarsi a guardarle? Restano alcune scelte che segnano un confine, alcune tendenze che smettono di essere marginali, alcuni aggiustamenti che dicono molto più di quanto sembri. Le cinque storie di questa rassegna parlano di spazi pubblici, mercati globali, consumi urbani, redistribuzione del cibo e gusti che cambiano. Non tutte fanno rumore allo stesso modo, ma tutte lasciano una traccia. Il primo segnale arriva da Amsterdam, dove il NL Times segnala che il Consiglio comunale ha deciso di vietare la pubblicità di combustibili fossili e di prodotti a base di carne negli spazi pubblici cittadini.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Nel 2026, il panorama degli incentivi e delle agevolazioni in Italia subirà importanti cambiamenti: alcuni bonus saranno confermati, altri modificati e alcuni scompariranno.

