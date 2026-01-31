Corte Roma | Toghe appaiono vulnerabili

Le tabelle della giustizia sono sotto pressione. Secondo una recente sentenza a Roma, le toghe si sentono più vulnerabili che mai. La percezione di fragilità si fa strada, alimentata da un clima che le dipinge come un ostacolo ai poteri pubblici. I giudici si trovano a operare in un contesto in cui il ruolo centrale del tribunale rischia di essere messo in discussione.

10.30 "Il ruolo delle Corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante. E tuttavia mai come oggi le Corti appaiano fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l'esercizio dei pubblici poteri. Invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale". E' quanto si legge nelle conclusioni della Relazione del presidente della Corte d'Appello di Roma, Meliadò, in occasione dell'Anno Giudiziario.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Regionali, Tar respinge lista Pdl Roma Berlusconi: toghe politicizzateROMA (17 marzo) - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Pdl contro il provvedimento con il quale il 12 marzo l'ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello non ... ilmessaggero.it

Leggo. . La terza sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l'accusa nei confronti del giornalista Tiberio Timperi che era finito sotto processo per diffamazione ai danni della ex moglie. I giudici di secondo g - facebook.com facebook

[1/2] Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026: nel cambio di appalto con continuità del personale l’esclusione del trasferimento di azienda non si può basare su previsioni contrattuali o accordi sindacali x.com