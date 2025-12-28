Riforma Corte dei Conti | è legge fra le polemiche Toghe contabili | Pagina buia Mantovano | Nessuna vendetta per il Ponte
Fra le toghe contabili passa il commento: "Il governo si è vendicato per le bocciature del Ponte sullo Stretto". Il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, assicura: "No, nessuna vendetta". In ogni caso, la riforma del danno erariale è legge L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
