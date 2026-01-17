Corriere dello Sport | Napoli su due 9

Il mercato del Napoli si sta rapidamente intensificando, concentrandosi su un nome importante: Noa Lang. La trattativa apre nuove possibilità per la rosa azzurra, mentre la società valuta gli sviluppi e le opportunità di rinforzo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali e le decisioni finali, che potrebbero influenzare il futuro della squadra in questa fase di mercato.

"> NAPOLI – Il mercato del Napoli entra improvvisamente nel vivo e ruota attorno a un nome chiave: Noa Lang. L’esterno olandese è diventato il pezzo pregiato della sessione invernale e su di lui si è acceso un vero e proprio incrocio di interessi. L’ultima proposta, in ordine di tempo, è arrivata dalla Roma, dopo i forti segnali del Galatasaray e l’interesse concreto del Bournemouth. A fare il punto è Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, che racconta come la posizione dell’ex PSV sia destinata a condizionare l’intero mercato azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

