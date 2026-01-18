Coppa del Mondo Under 20 | fioretto femminile domina azzurrini sfortunati

Le Nazionali Under 20 italiane sono impegnate nei Mondiali di Tbilisi e Madrid. Le fiorettiste under 20 si sono distinte, conquistando risultati positivi, mentre gli azzurrini hanno incontrato sfortuna e non sono riusciti a salire sul podio. Un momento di attenzione e crescita per il movimento giovanile del fioretto italiano, che continua a lavorare per migliorarsi e ottenere risultati in futuro.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.