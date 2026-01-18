Coppa del Mondo Under 20 | fioretto femminile domina azzurrini sfortunati
Le Nazionali Under 20 italiane sono impegnate nei Mondiali di Tbilisi e Madrid. Le fiorettiste under 20 si sono distinte, conquistando risultati positivi, mentre gli azzurrini hanno incontrato sfortuna e non sono riusciti a salire sul podio. Un momento di attenzione e crescita per il movimento giovanile del fioretto italiano, che continua a lavorare per migliorarsi e ottenere risultati in futuro.
Italia, oggi in campo le Nazionali Under 20 impegnate nei Mondiali di Tbilisi e Madrid. Bene le azzurrine, tanta sfortuna per gli uomini che non centrano il podio. L’Italia del fioretto femminile Under 20 si conferma protagonista assoluta nella tappa di Coppa del Mondo di Tbilisi, conquistando una splendida medaglia d’oro nella prova a squadre che ha chiuso il fine settimana georgiano. Il quartetto composto da Greta Collini, Letizia Gabola, Alessandra Tavola e Ludovica Franzoni ha dominato la competizione con autorità, offrendo un percorso impeccabile dall’inizio alla fine. La superiorità delle azzurrine è certificata dai numeri: nessuna avversaria è riuscita a raggiungere quota 30 stoccate contro la formazione italiana. 🔗 Leggi su Sportface.it
