Divertimento in sicurezza | Fatti 53 controlli nei locali Irregolarità in 31 casi

Organizzare eventi e feste a Macerata è importante per valorizzare la vita sociale della città. Tuttavia, è fondamentale rispettare le norme di sicurezza. Nei recenti controlli effettuati nei locali, sono state riscontrate irregolarità in 31 casi su 53 verifiche. Garantire la sicurezza di tutti permette di continuare a divertirsi in modo responsabile e consapevole, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e accogliente per la comunità.

"A noi fa piacere che si organizzino feste a Macerata, che i giovani si divertano in città senza dover andare fuori. Ma tutto va fatto nella massima sicurezza, garantendo la loro incolumità. Per questo puntiamo tanto sulla prevenzione. Tragedie come quella di Crans Montana non devono succedere mai più, da nessuna parte". L'asssessore di Macerata Paolo Renna intervine su un tema di grande attualità. "Nel 2025 con gli agenti della polizia locale abbiamo effettuato 53 controlli nei locali di Macerata –prosegue –; 22 erano perfettamente in regola, mentre per 31 abbiamo riscontrato violazioni e multato i titolari.

