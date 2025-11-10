Droga addosso nell’auto e in casa | arrestato dalla squadra mobile

Trezzano Rosa, 10 novembre 2025 – Sequestro “matrioska” di droga ai danni di un quarantaseienne italiano, bloccato mentre viaggiava su un’utilitaria imbottita di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile di Milano, nel corso di un servizi antidroga in zona Sempione. L’uomo è stato identificato a bordo di un’utilitaria, risultata successivamente a noleggio. I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di dare un’occhiata. Il controllo. Il 46enne è stato perquisito: addosso gli sono stati trovati una dose di cocaina e 230 euro in contanti. Il ritrovamento ha convinto gli agenti a proseguire nel controllo: in un borsone nel bagagliaio sono stati recuperati cento panetti di hashish per un peso complessivo di 9,6 chilogrammi, 32 grammi di cocaina nascosti all’interno del bracciolo porta oggetti e due telefoni cellulare, che verranno passati al setaccio dagli investigatori, per capire contatti e addentellati dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga addosso, nell’auto e in casa: arrestato dalla squadra mobile

