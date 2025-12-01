Conte | Momento da elmetto è un messaggio per noi E De Laurentiis | Guidati da un condottiero
Il tecnico del Napoli: "Stiamo dimostrando di avere entusiasmo, voglia, determinazione. Non dobbiamo mai smarrirle perché sono le qualità che ci hanno fatto vincere lo scudetto, ora dobbiamo provare a difenderlo nonostante gli infortuni di lungo corso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gigi D’Alessio analizza il momento del #Napoli: tanta fiducia in Antonio #Conte - facebook.com Vai su Facebook
L'analisi di #Conte sul momento di difficoltà del #Napoli dal punto di vista degli #infortuni 1/3 Vai su X
Conte: “Per noi è un momento da elmetto. Vogliamo difendere lo scudetto sperando che…” - Le dichiarazioni dell'allenatore azzurro Antonio Conte rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Roma- Segnala msn.com
Conte 'momento da elmetto, ma il Napoli dimostra voglia' - Questo non lo dobbiamo perdere perché lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di incredibile vincendo lo scudetto. Da ansa.it
Pagina 2 | Conte esalta la truppa Napoli: "Elmetto in campo, abbiamo mandato un messaggio" - In conferenza stampa Conte aggiunge: "La spiegazione è semplice, tutti ci siamo resi conti delle difficoltà a livello di indisponibilità dei calciatori. Segnala tuttosport.com