Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli: "Stiamo dimostrando di avere entusiasmo, voglia, determinazione. Non dobbiamo mai smarrirle perché sono le qualità che ci hanno fatto vincere lo scudetto, ora dobbiamo provare a difenderlo nonostante gli infortuni di lungo corso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Momento da elmetto, è un messaggio per noi". E De Laurentiis: "Guidati da un condottiero"

