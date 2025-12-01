Il tecnico del Napoli: "Stiamo dimostrando di avere entusiasmo, voglia, determinazione. Non dobbiamo mai smarrirle perché sono le qualità che ci hanno fatto vincere lo scudetto, ora dobbiamo provare a difenderlo nonostante gli infortuni di lungo corso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Momento da elmetto, è un messaggio per noi". E De Laurentiis: "Guidati da un condottiero"