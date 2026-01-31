Consiglieri Pd togliete la bandiera palestinese

I consiglieri del Pd sono stati invitati a rimuovere la bandiera palestinese. Il capogruppo di FdI, Marco Casali, ha accusato i dem di essere costretti a votare contro la cittadinanza a Francesca Albanese per disciplina di partito. Casali ha detto che questa posizione del Pd mostra una distanza tra quanto dichiarano e le loro azioni reali. La vicenda ha acceso un nuovo focolaio di polemiche nel dibattito politico.

Capogruppo Marco Casali (FdI), ha cercato stanare i consiglieri dem, a suo dire costretti a votare contro la cittadinanza a Francesca Albanese per disciplina di partito? "La scelta del Pd di non sostenere la cittadinanza segna una frattura tra ciò che si proclama e si pratica. Di nuovo i dem preferiscono il consenso alla coerenza, il calcolo politico al sentimento, ciò che conviene a ciò in cui si crede". Ha parlato di maggioranza che scricchiola. "È nei fatti. Il Pd ha lasciato a piedi la sinistra e in particolare Avs". Crede veramente che i consiglieri del Pd abbiano votato contro coscienza? "Nel Pd domina la disciplina di partito che pretende obbedienza e considera responsabilità rinunciare alla propria autonomia.

