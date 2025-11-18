Bandiera palestinese in Comune Zandonella | La prefettura bacchetta l’ente

«La prefettura ha tirato le orecchie al Comune per la bandiera palestinese esposta a Palazzo Mercanti». Lo afferma Luca Zandonella, consigliere della Lega, che ha letto in aula la risposta dell’ente di via San Giovanni all’esposto che il Carroccio aveva presentato nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Bandiera palestinese in Comune, Zandonella: «La prefettura bacchetta l’ente»

