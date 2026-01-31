Conosci i brodi perpetui? Non smettono mai cuocere e sono buonissimi

In Italia, alcuni ristoranti stanno riscoprendo il brodo perpetuo, una tradizione antica che prevede di tenere sempre sul fuoco una pentola di brodo in continuo bollore. Questo metodo permette di avere sempre a disposizione un brodo saporito, senza doverlo rifare ogni volta. I cuochi sostengono che il risultato sia più gustoso e che il procedimento sia anche più sostenibile, riducendo gli sprechi. La gente che prova questa tecnica si dice soddisfatta, perché il brodo, oltre ad essere più intenso, si mantiene sempre caldo e pronto da usare. In un

In un mondo culinario dominato dalla velocità e dai prodotti “usa e getta”, esiste una tradizione che sfida le leggi del tempo: il brodo perpetuo. Non è una semplice ricetta, ma un organismo gastronomico vivente che non vede mai il fondo della pentola. Invece di essere svuotato e lavato ogni giorno, questo brodo viene mantenuto in vita per anni, decenni o addirittura secoli, venendo costantemente rifornito di acqua e nuovi ingredienti. È, a tutti gli effetti, un archivio liquido che custodisce il sapore di migliaia di cotture precedenti. Il concetto è tanto semplice quanto affascinante. Si parte con un brodo classico che, dopo essere stato utilizzato per cuocere carne o verdure, non viene buttato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

