numero undici i giocatori non smettono mai di giocare di barbara fontanesi

Con “Numero Undici. I giocatori non smettono mai di giocare”, Barbara Fontanesi ci mostra l’arte di reinventarsi che ruota intorno al concetto di cambiamento. Casa Editrice: Incontri Editrice Collana: Parole Genere: Narrativa autobiografica Pagine: 226 Prezzo: 20,00 € Codice ISBN: 979-1282214032 è un memoir che supera i confini della narrativa sportiva per trasformarsi in un racconto di formazione; non è infatti soltanto la storia di un’ex campionessa di pallavolo ma è il percorso di una donna che ha deciso, più volte nella vita, di rimettere tutto in discussione pur di restare fedele a ciò che sentiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

