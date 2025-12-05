Numero Undici I giocatori non smettono mai di giocare di Barbara Fontanesi
Con “Numero Undici. I giocatori non smettono mai di giocare”, Barbara Fontanesi ci mostra l’arte di reinventarsi che ruota intorno al concetto di cambiamento. Casa Editrice: Incontri Editrice Collana: Parole Genere: Narrativa autobiografica Pagine: 226 Prezzo: 20,00 € Codice ISBN: 979-1282214032 è un memoir che supera i confini della narrativa sportiva per trasformarsi in un racconto di formazione; non è infatti soltanto la storia di un’ex campionessa di pallavolo ma è il percorso di una donna che ha deciso, più volte nella vita, di rimettere tutto in discussione pur di restare fedele a ciò che sentiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Numero Undici e' anche un omaggio a una generazione di pallavoliste dimenticate troppo presto. Le ragazze degli anni '80 e '90. Abbiamo lottato per la parità dei premi, degli stipendi, affrontato diete folli (proteine sì, carboidrati ni...), testato ogni teoria d'all