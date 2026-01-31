Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve | Sono ossessionato ma stanco no La società lavora ininterrottamente sul mercato Da chi mi aspetto di più? È un po’ come fare il minatore… – VIDEO

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della sfida tra Parma e Juventus. Il tecnico toscano dice di essere ossessionato dal lavoro, ma non si sente stanco. Parla anche della società, che continua a muoversi sul mercato, e scherza sulla sua fatica, paragonandola a quella di un minatore. Domani sarà una partita importante, e Spalletti si prepara con determinazione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.