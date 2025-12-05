Precarietà abitativa sindacati inquilini e Federcasa firmano un protocollo d’intesa | aperto il confronto col governo

La precarietà abitativa in Italia ha raggiunto livelli insostenibili. I dati sono conosciuti: sfratti povertà, affitti esosi, città votate alla turistificazione sono elementi che rendono necessario non dilatare oltre i tempi un intervento strutturale per rendere effettivo il diritto all’abitare. Una necessità che è oggi sostenuta da un Protocollo di intesa che Federcasa, associazione degli enti di edilizia residenziale pubblica, ha firmato con i sindacati inquilini: Unione Inquilini, Sunia, Sicet e Uniat. Il documento parte da una premessa: la necessità del rilancio di politiche abitative pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precarietà abitativa, sindacati inquilini e Federcasa firmano un protocollo d’intesa: aperto il confronto col governo

Scopri altri approfondimenti

«La scelta di far vivere i propri figli in condizioni di precarietà abitativa e igienica e, soprattutto, di semi isolamento, deve essere letta non come una scelta alternativa, quanto piuttosto come una violazione dei loro diritti fondamentali» - facebook.com Vai su Facebook

Sindacati inquilini Marche, 'piano casa assente nei programmi' - Le organizzazioni degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat denunciano l'assenza delle politiche abitative nei programmi per le regionali marchigiane. Secondo ansa.it

"Case vuote e affitti in aumento, il bando per gli alloggi popolari non basta" - A scattare una fotografia dell'emergenza abitativa a Genova i sindacati inquilini Sunia, Sicet, Uniat. Scrive rainews.it

Inquilini: “La proroga sfratti è necessaria” - Il blocco degli sfratti e' scaduto il 30 giugno scorso e non e' stato adottato nessun provvedimento sull'emergenza sfratti, che riguarda oltre 26. Lo riporta vita.it