Pubblica un annuncio online per cercare lavoro ma è lei a pagare Vittima della truffa una 20enne di Catania

Pubblica un annuncio online per cercare lavoro ma viene truffata. Vittima una 20enne catanese, che ha denunciato ai Carabinieri di aver consegnato 392 euro a un uomo che le aveva prospettato un impiego, rivelatosi poi inesistente. La truffa sarebbe iniziata con una telefonata da un numero sconosciuto: l’interlocutore, dopo averle promesso un lavoro "su misura", le avrebbe dato appuntamento in piazza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

