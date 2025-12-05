Milan le parole di Savicevic fanno ben sperare Dettagli sull’arrivo di Arizala e il ritorno di Jashari

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, venerdì 5 dicembre 2025: post Lazio-Milan, Jashari e novità di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le parole di Savicevic fanno ben sperare. Dettagli sull’arrivo di Arizala e il ritorno di Jashari

News recenti che potrebbero piacerti

? Le parole del centrocampista del Milan nel post gara a SportMediaset: "È mancato un po' di ritmo, questo è quello che mi è parso dal campo: ci sono stati un po' troppi errori tecnici, anche io ho sbagliato un po' troppo. Non si - facebook.com Vai su Facebook

Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..." Vai su X

Savicevic: "Il Milan lotterà per lo Scudetto, Allegri sa gestire la squadra. Leao è da fascia" - Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Dejan Savicevic, grande ex del Milan, ha parlato anche dei rossoneri: "Per Allegri è. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Savicevic: "Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Adzic deve andar via dalla Juve" - A Milano per un evento Panini, l’ex numero 10 ha parlato dei suoi anni e del Milan attuale: “Con Allegri sta facendo bene - Da sport.sky.it

Savicevic: "Avevo detto ad Adzic di andare via dalla Juventus, ma non mi ha ascoltato. Tudor gli disse che avrebbe avuto più spazio" - Dejan Savicevic è stato il protagonista dell'evento organizzato da Panini per promuovere l'album dei Calciatori 2025/26. Secondo msn.com

Sampdoria-Milan, in tribuna anche Dejan Savicevic - Tante sfide sul prato di Marassi, tre punti in palio per due formazioni ancora in corsa per raggiungere i propri obiettivi. Scrive gianlucadimarzio.com