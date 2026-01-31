Colpa dei Sensi replica in tv e in streaming | quante puntate sono dove rivedere la fiction con Gabriel Garko e Anna Valle

La fiction Colpa dei Sensi torna in replica sia in tv che online. La serie, diretta dai Tognazzi, vede ancora una volta Gabriel Garko e Anna Valle nel cast. Sono disponibili diverse puntate, pronte per essere riviste da chi l’ha seguita in prima visione o vuole riscoprirla.

Colpa dei Sensi replica in tv e in streaming. Colpa dei Sensi è la fiction Mediaset diretta da Simona e Ricky Tognazzi, che vede di nuovo insieme la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik. In breve, la storia parla di Davide (Gabriel Garko) e il ritorno nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo vecchio migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Stasera su Canale 5 parte “Colpa dei sensi”, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

