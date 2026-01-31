‘Colpa dei sensi’ al debutto vince gli ascolti ma ‘Tali e quali’ lo tallona | i dati

Ieri sera, su Canale 5, il nuovo show 'Colpa dei sensi' ha ottenuto un ottimo debutto, conquistando il primo posto negli ascolti del prime time con 2 milioni di spettatori. La trasmissione ha battuto di poco 'Tali e quali', che si avvicina molto in numeri. La gara tra i due programmi è stata serrata fin dalle prime battute.

(Adnkronos) – Ottimo debutto ieri su Canale 5 per 'Colpa dei sensi', che è risultato leader del prime time con 2.755.000 spettatori totali e il 18,72% di share. Al secondo posto, su Rai1 lo show condotto da Nicola Savino “Tali e quali” con 2.608.000 e il 18,3% di share. Da segnalare, il risultato della semifinale degli Australian Opera Sinner-Djokovic, vista da 1.800.000 spettatori con il 13% di share sul Nove, che durante la messa in onda è risultato terzo canale nazionale. In access prime time, 'La Ruota dei Campioni' ha ottenuto 5.068.000 spettatori e il 25,61% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Colpa dei sensi Canale5

Venerdì sera si è acceso il duello tra Rai1 e Canale 5.

I dati sugli ascolti tv di venerdì 30 gennaio mostrano che “Tali e Quali 2026” su Rai 1 ha conquistato la prima posizione, attirando il pubblico e portando a casa gli ascolti più alti della serata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Colpa dei sensi Canale5

Argomenti discussi: Colpa dei Sensi, il cast della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. FOTO; Stasera in tv Colpa dei sensi, Gabriel Garko hot in una storia di tradimenti e verità nascoste; Verissimo: L'anteprima esclusiva de Colpa dei sensi Video; Una storia d’amore e di vendetta: stasera in tv inizia Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Colpa dei sensi: trama, cast e personaggiDottor Santilli: Elegante e calcolatore, medico di professione, usa il prestigio del suo ruolo come strumento di potere e accesso privilegiato alle relazioni influenti. Il rapporto con Lidia è tanto ... sorrisi.com

Colpa dei sensi: trama, cast e puntate della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale5Al via stasera su Canale5 la serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Nella trama, Davide D’Amico indaga per scoprire la verità sull’omicidio di sua madre. Composta da tre puntate, è ... fanpage.it

Questi sono al forno... quindi zero sensi di colpa, più o meno facebook

Garko e Safroncik tra passione e crime in «Colpa dei sensi»: tutto sulla nuova fiction da stasera su Canale 5 x.com