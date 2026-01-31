Ascolti tv venerdì 30 gennaio | Tali e Quali 2026 Colpa dei sensi Propaganda Live

I dati sugli ascolti tv di venerdì 30 gennaio mostrano che “Tali e Quali 2026” su Rai 1 ha conquistato la prima posizione, attirando il pubblico e portando a casa gli ascolti più alti della serata. La trasmissione ha tenuto incollati gli spettatori, superando gli altri programmi come “Colpa dei sensi” e “Propaganda Live”. La serata si è confermata ricca di eventi televisivi, con il pubblico che ha scelto di seguire più a lungo i personaggi di questa edizione.

Ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 30 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tali e Quali 2026. Su Rai 2 Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Colpa dei sensi. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.

