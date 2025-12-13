Più diritti e salute mentale | gli studenti presentano agli europarlamentari il manifesto Civis Anch’io

Gli studenti presentano agli europarlamentari il manifesto Civis Anch’io, chiedendo maggiore attenzione a salute mentale, affettività e cittadinanza nelle scuole. L'iniziativa include eventi culturali, consultazioni online e progetti per migliorare trasporti, scuola e orientamento, coinvolgendo i giovani nel processo decisionale e promuovendo un dialogo tra istituzioni e studenti.

Più spazio a scuola a salute mentale, affettività e cittadinanza. E poi eventi per avvicinare i giovani alla cultura, consultazioni online per far partecipare ragazzi e ragazze alle decisioni per la città, progetti per migliorare il trasporto pubblico, il sistema scolastico e l'orientamento al. Cesenatoday.it

