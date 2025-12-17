Telefoni irraggiungibili e niente internet | disservizi sulla rete Vodafone in Romagna
Mercoledì mattina, numerosi clienti Vodafone in Romagna hanno affrontato disservizi, con telefoni irraggiungibili e assenza di connessione internet. Dalle 10.30, sono stati segnalati problemi diffusi nell’utilizzo dei servizi di rete fissa e mobile, causando disagi agli utenti durante la giornata.
Mattinata complicata quella di mercoledì per numerosi clienti Vodafone. Dalle 10.30 sono state segnalate diffuse difficoltà nell'utilizzo dei servizi di rete fissa e mobile dell'operatore. Le segnalazioni, raccolte dalla piattaforma Downdetector, hanno rapidamente superato quota 1.500, indicando.
