Telefoni irraggiungibili e niente internet | disservizi sulla rete Vodafone in Romagna

Mercoledì mattina, numerosi clienti Vodafone in Romagna hanno affrontato disservizi, con telefoni irraggiungibili e assenza di connessione internet. Dalle 10.30, sono stati segnalati problemi diffusi nell’utilizzo dei servizi di rete fissa e mobile, causando disagi agli utenti durante la giornata.

Cloudflare ancora down, moltissimi siti irraggiungibili [AGGIORNATA] - A distanza di poche settimane la piattaforma ha ancora problemi e moltissimi siti risultano attualmente irraggiungibili. msn.com

Informiamo i cittadini che tutti i telefoni del Comune di Priolo Gargallo sono al momento irraggiungibili a causa di un guasto tecnico esterno. Le squadre incaricate sono al lavoro per ripristinare il guasto. In casi di emergenza sono comunque attivi i seguen - facebook.com facebook

CloudFlare down oggi, problemi 5 dicembre: siti irraggiungibili, guai sul web x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.