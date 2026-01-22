Olimpiadi la CGIL contro la Dad | A pagare sono studenti scuola e famiglie
La CGIL esprime preoccupazione per l'utilizzo della didattica a distanza nelle scuole di Sondrio durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La decisione, adottata per motivi logistici, solleva dubbi sui possibili impatti su studenti, insegnanti e famiglie, evidenziando l'importanza di mantenere un equilibrio tra eventi sportivi e il diritto all’istruzione.
La decisione di ricorrere alla didattica a distanza integrata in alcune scuole secondarie di secondo grado della provincia di Sondrio durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 solleva forti perplessità in casa CGIL. Secondo il sindacato, ancora una volta un grande evento finisce per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Olimpiadi e scuola, a Sondrio la protesta dei volantini contro la Dad. L’Usr precisa: “Solo in casi estremi”A Sondrio sono apparsi volantini di protesta contro il ritorno della Dad durante le Olimpiadi.
Olimpiadi 2026, scuola in bilico: La DDI non è una soluzione, è un costo socialeA poco più di un mese dall’avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la scuola della provincia di Sondrio si trova nuovamente al centro di una polemica che riguarda non solo l’organizza ... intornotirano.it
