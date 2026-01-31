Chiesa nel cimitero di Santa Chiara Riaperta grazie a Marco Falciani
La chiesa nel cimitero di Santa Chiara è stata riaperta dopo anni di chiusura, grazie all’intervento di Marco Falciani. L’uomo aveva promesso l’anno scorso di sistemare i beni pubblici del paese e ha mantenuto la parola, portando a termine due lavori importanti. Ora, questa parte di storia locale torna a essere accessibile ai cittadini.
Lo aveva promesso l’anno scorso, portando a termine due interventi su beni pubblici, per il solo piacere di fare del bene alla comunità di cui è originario. Ha mantenuto la parola Marco Falciani, il benefattore che, tra l’altro, ha voluto mantenere a lungo l’anonimato. Nato a Montepulciano 81 anni fa, Falciani si trasferì da bambino, a 8 anni, con la famiglia a Milano dove è poi si è affermato come imprenditore nel settore farmaceutico. Il filantropo aveva manifestato da tempo il desiderio di fare qualcosa di concreto per i suoi concittadini e così, nel 2025, ha finanziato il restauro della facciata della chiesa situata all’interno del cimitero di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
