Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa puteolana di Santa Maria delle Grazie

Fanpage.it | 10 dic 2025

Nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, il Macellum viene ricostruito con cura, offrendo ai visitatori un affascinante scorcio della storica struttura dell'antica città romana. L'esposizione, accessibile gratuitamente tutti i giorni, permette di riscoprire un importante sito archeologico nel contesto natalizio.

Il Macellum di Pozzuoli ricostruito nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie: sarà visibile, gratuitamente, tutti i giorni.

