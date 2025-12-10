Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa puteolana di Santa Maria delle Grazie
Nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, il Macellum viene ricostruito con cura, offrendo ai visitatori un affascinante scorcio della storica struttura dell'antica città romana. L'esposizione, accessibile gratuitamente tutti i giorni, permette di riscoprire un importante sito archeologico nel contesto natalizio.
Pozzuoli, il Tempio di Serapide rivive nel presepe della chiesa di Santa Maria - Tra le navate della chiesa di Santa Maria prende forma un’opera che unisce spiritualità, memoria e identità cittadina. Lo riporta pupia.tv
