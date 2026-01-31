Chiara Francini | La famiglia Lgbtqia+ è costruita non ereditata Ed è per questo che mi riguarda I personaggi pubblici ci devono mettere la faccia
Chiara Francini si confronta apertamente sui temi della famiglia e dell’identità, sottolineando che la comunità LGBTQIA+ si costruisce giorno dopo giorno, non si eredita. L’attrice e scrittrice invita i personaggi pubblici a essere più presenti, a mettere la faccia sui temi importanti. Questa sera, a Roma, è al timone dei Rainbow Awards, dove si riunisce con il cast di Drag Race Italia, un programma che le sta molto a cuore.
Ma non solo: tra i premiati della manifestazione arcobaleno spiccano nomi della politica, dello spettacolo e della letteratura. Luciana Littizzetto riceverà il premio alla carriera, tra volti noti della TV come gli agenti di Casa a prima vista, Francesca Fagnani (Belve) e i protagonisti di Sensualità a corte (Marcello Cesena e Simona Garbarino). E poi ancora sul fronte musicale Malika, Big Mama, Viscardi e il coreografo Carlos Diaz Gandia. Un’ode all’inclusività e al rispetto reciproco, insomma, valori in cui Chiara Francini crede profondamente, come racconta durante quest’incontro. Cosa significa per lei presentare i Rainbow Awards? «Significa stare in un luogo dove il talento non chiede permesso e l’identità non chiede scusa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Durante l'evento Atreju, Chiara Francini ha condiviso le ragioni della sua partecipazione alla manifestazione, sottolineando l'importanza di un dialogo tra maggioranza e opposizione.
