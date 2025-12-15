Atreju la lezione di Chiara Francini alla Schlein | Ecco perché ci sono andata

Durante l'evento Atreju, Chiara Francini ha condiviso le ragioni della sua partecipazione alla manifestazione, sottolineando l'importanza di un dialogo tra maggioranza e opposizione. La kermesse, cuore dei giovani di Fratelli d’Italia, si conferma come un momento di confronto e riflessione politica, offrendo spazi per discutere idee e prospettive diverse.

Atreju, oltre ad essere la kermesse ufficiale dei giovani di Fratelli d’Italia, è un’occasione di dialogo tra la maggioranza e l’opposizione. Un'occasione sprecata da Elly Schlein, segretaria dem che ha disertato il confronto con la premier Giorgia Meloni. Una scelta criticata duramente anche da Chiara Francini, attrice e scrittrice, ospite dell’evento con il suo ultimo romanzo “Le querce non fanno limoni”, che parla di fascismo, Resistenza e Brigate Rosse. In una lunga lettera alla Stampa la comica toscana lancia un messaggio alla Schlein: “Le battaglie che contano - quelle per i diritti delle donne, delle persone omosessuali, transgender, dei malati, dei poveri, degli ultimi, di chiunque abbia avuto meno voce - non avanzano quando ci si rintana. Ilgiornale.it

