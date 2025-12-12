Stefano Russo è l’uomo recentemente associato a Pamela Camassa, nota showgirl e conduttrice televisiva. Paparazzato in atteggiamenti intimi con la showgirl, si parla di lui come possibile nuovo compagno dopo la separazione di Pamela da Filippo Bisciglia, conclusa a settembre. Ecco cosa si sa sul presunto flirt tra i due.

Stefano Russo è l’uomo accostato a Pamela Camassa nell’ultimo periodo. Paparazzato mentre bacia la showgirl nel centro sportivo in cui lavora, sarebbe lui la nuova fiamma del volto televisivo che a fine settembre ha annunciato la separazione da Filippo Bisciglia dopo 17 anni insieme. I due sono stati fotografati mentre si baciano nel club The Fox, centro sportivo della Capitale, frequentato anche da numerosi VIP. Gli amici della Camassa, scrive Chi nel servizio a loro dedicato e documentato con le foto, hanno raccontato che la frequentazione è nata nelle ultime settimane. Stefano Russo è sconosciuto al mondo dello spettacolo, a differenza di Pamela Camassa. Metropolitanmagazine.it

Chi è Stefano Russo, il presunto nuovo fidanzato di Pamela Camassa dopo Filippo Bisciglia

