Gigliola Cinquetti ha due figli, Costantino e Giovanni Teodori. Entrambi vivono lontano dalle luci del palcoscenico: Costantino lavora come imprenditore, mentre Giovanni preferisce una vita più riservata, lontano dai riflettori. La cantante, famosa negli anni Sessanta, ha sempre mantenuto privato il suo ruolo di madre. Ora, i figli di Cinquetti sono adulti e scelgono percorsi diversi, senza apparire pubblicamente.

Gigliola Cinquetti ha due figli, Costantino Teodori e Giovanni Teodori, avuti dal suo matrimonio con Luciano Teodori. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Giovanni e Costantino hanno parlato così della loro mamma. ‘Una mamma fantastica, quando c’era. Io avevo molti rituali da piccolo per andare a dormire, per mangiare, per giocare. Ero perfezionista – ha detto Costantino – volevo tutto esteticamente coerente e bello”. Il fratello Giovanni, invece, ha detto: “Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due figli di Gigliola Cinquetti, Costantino e Giovanni e cosa fanno nella vita

Approfondimenti su Gigliola Cinquetti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gigliola Cinquetti

Argomenti discussi: La Chiesa ha due nuovi beati e quattro venerabili. Chi sono; I due sciacalli che hanno rubato il portafoglio a Davide Borgione e l'investitore inconsapevole: la tragica notte di quattro ventenni in via Nizza a Torino. Ecco chi sono; L’eredità di Valentino. Ville, yacht, quadri: chi sono i due custodi del patrimonio; Promozioni in Questura: chi sono i due nuovi primi dirigenti della Polizia di Stato.

Chi sono i due figli di Gigliola Cinquetti, Costantino e Giovanni e cosa fanno nella vitaGigliola Cinquetti ha due figli, Costantino Teodori e Giovanni Teodori, avuti dal suo matrimonio ... msn.com

Chi sono i due concorrenti che si sono baciati in segreto al Grande Fratello?/ Perché regia avrebbe censuratoDue gieffini si sarebbero baciati in segreto di notte al Grande Fratello 2025: chi sono? Le ipotesi e perché la regia avrebbe censurato la scena Un altro mistero ha incuriosito il pubblico del Grande ... ilsussidiario.net

Gigliola Cinquetti martedì al Camploy «Verona nel cuore, qui sarà speciale» facebook

Gigliola Cinquetti martedì al Camploy «Verona nel cuore, qui sarà speciale» x.com