Chi sono i due figli di Gigliola Cinquetti Costantino e Giovanni e cosa fanno nella vita

Da metropolitanmagazine.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigliola Cinquetti ha due figli, Costantino e Giovanni Teodori. Entrambi vivono lontano dalle luci del palcoscenico: Costantino lavora come imprenditore, mentre Giovanni preferisce una vita più riservata, lontano dai riflettori. La cantante, famosa negli anni Sessanta, ha sempre mantenuto privato il suo ruolo di madre. Ora, i figli di Cinquetti sono adulti e scelgono percorsi diversi, senza apparire pubblicamente.

Gigliola Cinquetti ha due figli, Costantino Teodori e Giovanni Teodori, avuti dal suo matrimonio con Luciano Teodori. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Giovanni e Costantino  hanno parlato così della  loro mamma.  ‘Una mamma fantastica, quando c’era. Io avevo molti rituali da piccolo per andare a dormire, per mangiare, per giocare. Ero perfezionista – ha detto Costantino – volevo tutto esteticamente coerente e bello”. Il fratello Giovanni, invece, ha detto: “Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Gigliola Cinquetti

Ultime notizie su Gigliola Cinquetti

