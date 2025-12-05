Chi sono i due figli di Sandro Giacobbe Andrea e Alessandro e cosa fanno nella vita

Nel 2022 Sandro Giacobbe si era sposato con Marina Peroni, ma i due stavano insieme da oltre 15 anni: condividevano la passione per la musica e lei gli è stata accanto dopo la diagnosi di tumore, fino all'ultimo giorno, oggi è morto. Sandro Giacobbe era padre di due figli: Andrea e Alessandro, avuto dalla sua precedente relazione. In diverse occasioni, in televisione il cantante aveva parlato dei figli Alessandro e Andrea, con i quali condivideva un legame solido. Anche Andrea ha un vissuto un'esperienza difficile, avendo contratto un cancro quando era solo un bambino. "Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita.

